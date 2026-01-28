Paneque defensa no dimitir després de la crisi de Rodalies: "Assumir responsabilitats és quedar-se"

David Zorrakino - Europa Press
Retreu a Junts que "el tot o res" ha quedat en res en els últims 15 anys
BARCELONA, 28 gen. (EUROPA PRESS) -
La consellera de Territori i portaveu del Govern, Sílvia Paneque, ha defensat que mantenir-se en el seu càrrec després de la crisi en Rodalies no és una manera d'esquivar responsabilitat: "Assumir responsabilitats és quedar-se, és escoltar, és explicar, és corregir i és insistir fins que les coses millorin", ha subratllat.
Així s'ha pronunciat aquest dimecres en resposta a una interpel·lació del PP en el ple del Parlament, on ha defensat que està treballant perquè el servei de Rodalies millori "no des de l'autocomplaença, sinó des del compromís amb un servei públic essencial que asseguri la mobilitat dels catalans".
Paneque ha insistit que "el país no necessita gestos precipitats, sinó lideratge polític sòlid, capacitat de gestió i compromís amb les solucions", i ha afirmat que no seria responsable ni legítim confondre la complexitat d'una crisi amb una suposada falta de compromís o amb errors de comunicació simplificats, textualment.
La consellera ha reivindicat aquest treball que li toca fer "encara que no sempre sigui ni el més còmode ni el més llustrós", i ha afegit que quan hi ha una crisi, el pitjor missatge que es pot transmetre és el de fugida cap endavant o no donar informacions clares i per què es prenen les decisions.
Per la seva banda, el portaveu popular en el Parlament, Juan Fernández, li ha demanat que demani disculpes i demani la dimissió del ministre de Transports, Óscar Puente: "No s'amagui en literatura. I quan ho faci, també anunciï la seva dimissió. Qualsevol cosa diferent a això que li demano és seguir estafant a la gent".
Fernández ha sostingut que la dimissió de Paneque no seria un gest precipitat sinó que és "el gest que necessiten els catalans avui, és un gest de dignitat amb els catalans", i ha criticat que ERC i Junts s'indignin però després continuïn sostenint al Govern català i al Govern central, en les seves paraules.
TRASPÀS DE RODALIES
En una altra interpel·lació la portaveu d'ERC, Ester Capella, ha demanat que el nou responsable de l'empresa mixta Rodalies de Catalunya "assumeixi la gestió de Renfe Catalunya" el que, segons ella, serà la manera d'evitar situacions com les de l'última setmana.
En aquest sentit, Paneque ha afirmat que "d'aquesta crisi neix l'oportunitat d'accelerar" el traspàs de Rodalies, amb la qual cosa, ha assegurat, el Govern està compromès.
Ha defensat que la constitució de l'empresa mixta de Rodalies és la "eina de gestió" perquè Catalunya pugui, al seu parer, gestionar des de la proximitat i introduir-se en l'operativitat i valoració de les infraestructures.
També ha detallat l'actualització del pla de Rodalies 2025-2030 anunciada pel Govern i ha dit que es destinaran 1.828 milions d'euros a manteniment i reposició d'actius "pràcticament el doble del pla anterior", i ha afegit que treballar en la fiabilitat d'aquesta infraestructura permetrà reduir incidències i recuperar la regularitat.
CONSELLER DE JUNTS EN RENFE
També respecte al traspàs, i en resposta a una altra interpel·lació del portaveu de Junts, Salvador Vergés, la consellera ha defensat la "oportunitat d'avançar" que suposa, i ha demanat sortir de la posició del "tot o res" que ha quedat en gens en els últims 15 anys.
Vergés ha insistit en un traspàs "al 100% de totes les infraestructures" de Rodalies i ha titllat al Govern de sotmès i submís al Govern central.
"Vostès tenen un conseller en Renfe i no assumeixen cap responsabilitat", ha retret Paneque, que ha demanat a Junts pensar en Catalunya en lloc de pensar --textualment-- només a favor d'ells mateixos.
Sobre la petició de portar a Adif i a Renfe als tribunals com demana Junts, la consellera ha assegurat que la crisi no se soluciona d'aquesta manera i ha resolt: "Com se soluciona l'àmbit de Rodalies és amb el traspàs i amb les inversions, no hi ha un altre camí".
SISTEMES D'INFORMACIÓ
El portaveu de la CUP, Dani Cornellà, també ha interpel·lat a la consellera i ha reclamat "una auditoria independent i un pla de manteniment preventiu amb calendari públic", en referència a la xarxa ferroviària, i ha demanat crear un contracte marc per poder activar serveis de transport alternatiu enfront d'incidències i un protocol d'informació única per als usuaris.
En resposta, Paneque ha admès que en l'àmbit de la informació "hi ha un llarg recorregut de millora", i ha afegit que davant dels talls en Rodalies durant l'última setmana s'han incorporat més de 100 informadors en les estacions per acompanyar els plans alternatius de transport, textualment.