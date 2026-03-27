Paneque defensa la necessitat d'"integrar aigua regenerada al reg agrícola"

GIRONA 27 març (EUROPA PRESS) -
La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha defensat la diversificació de les fonts d'aigua i la necessitat d'"integrar l'aigua regenerada al reg agrícola i garantir subministraments més estables en períodes crítics".
Durant la clausura de la XIII Trobada de Comunitat de Regants de Catalunya a Peralada (Girona), la consellera ha destacat el "paper essencial de les comunitats de regants en la gestió hídrica" i la urgència de reforçar la resiliència del sector davant el canvi climàtic, informa la Conselleria en un comunicat aquest divendres.
"Sabeu millor que jo que vivim en un escenari de canvi climàtic que ja no és un futurible; és una realitat molt present", ha argumentat.
L'esdeveniment ha estat organitzat per l'Associació Catalana de Comunitats de Regants (Acator), entitat que aplega més de vuitanta comunitats que representen el 75% de la superfície de regadiu de Catalunya.
Paneque ha mostrat així mateix la voluntat de cooperar a través de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) per reforçar la cooperació tècnica, la planificació conjunta, i la formació "en l'àmbit de l'eficiència i en l'àmbit de la digitalització".