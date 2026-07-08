Paneque defensa un model de vinyeta per a l'AP-7 "replicable" a les autopistes de tot Espanya

David Zorrakino - Europa Press
BARCELONA, 8 jul. (EUROPA PRESS) -
La consellera de Territori de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha defensat reformular el sistema de finançament de les vies d'alta capacitat de Catalunya, especialment l'AP-7, i ha plantejat un model de pagament per ús tipus vinyeta, després de recordar que la via és estatal i que "hauria de ser replicable a la resta de l'Estat".
En resposta a una interpel·lació de Lluís Mijoler (Comuns) al Parlament, ha rebutjat tornar al model "passat i antic" de les barreres de peatge, i optar per un model que funciona a països com Àustria, Suïssa i Eslovènia, amb una quota anual amb opcions específiques vinculades a l'ús, a les emissions dels vehicles o al tonatge.
Mijoler ha coincidit a no tornar a les barreres de peatge perquè penalitzaven "de manera indiscriminada" la mobilitat, i ha coincidit a implementar la vinyeta i que la recaptació sigui finalista per fer millores a la xarxa i la descarbonització; ha demanat traspassar la via a la Generalitat i apostar per les mercaderies en ferrocarril.
Ha dit que l'AP-7 està tensionada per tres factors: l'increment del trànsit, especialment el pesant; la manca d'inversions en manteniment, en seguretat i també en alternatives, i "l'absència d'una governança clara després de l'alliberament dels peatges".
MODEL BASC
En el debat que Paneque es proposa obrir amb la resta de grups, ha demanat fixar-se en el model basc: "Potser és el model que tenim més proper, el que podríem assimilar i que es planteja per al conjunt de l'Estat".
Les diputacions forals són les titulars de les infraestructures i mantenen els peatges, però no com a amortització a la construcció, sinó com a model de finançament del manteniment, de futures ampliacions i de modernització de les vies: "El resultat és una xarxa viària d'alta capacitat en un estat de conservació òptim".
No obstant això, ha defensat que el que Catalunya proposi no es pot aplicar només a les vies de la Generalitat: "Si Catalunya apliqués un sistema de vinyeta només a les carreteres de la Generalitat, construiríem un sistema incoherent que ens perjudicaria també com a territori i, precisament, els usuaris que volem protegir".
Paneque no s'ha referit al traspàs de la via, però sí ha plantejat que la Generalitat faci les millores a la xarxa o les possibles ampliacions de carrils, malgrat ser una autopista estatal, mitjançant les encomanes de gestió, i que es vehiculi a través de l'empresa mixta d'inversions.