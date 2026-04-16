Paneque defensa la millora de l'espai públic com "un dels serveis més importants"

BARCELONA 16 abr. (EUROPA PRESS) -
La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha defensat la millora de l'espai públic com "un dels serveis més importants per al país" i per als ciutadans, informa en un comunicat aquest dijous el Departament.
Ho ha dit durant la constitució del Comitè d'Avaluació i Seguiment (CAS) del Pla de Barris de Santa Perpètua de Mogoda (Barcelona), juntament amb l'alcaldessa del municipi, Isabel Garcia.
Paneque ha assenyalat que l'espai públic és patrimoni de tothom, per la qual cosa millorar-lo permet "que sigui un espai de participació conjunta" perquè la gent se senti implicada en un projecte col·lectiu.
"És difícil que un ciutadà se senti implicat en un projecte col·lectiu si les necessitats més bàsiques de dignitat no estan cobertes", ha afegit.
El projecte del Pla de Barris a Santa Perpètua de Mogoda se centra en el barri de Can Falguera, i està previst que s'intervingui a 33 edificis i beneficiï 3.826 veïns.