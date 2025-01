Paneque defensa que el Govern "té mecanismes per governar"

Afirma que l'executiu no valora "cap convocatòria electoral"

BARCELONA, 21 gen. (EUROPA PRESS) -

La consellera i portaveu de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha defensat que el Govern "té mecanismes per governar i per avançar" malgrat no poder aprovar els pressupostos del 2025 després del rebuig d'ERC a negociar-los.

"El Govern activarà tots els mecanismes que pugui i també recursos per poder donar sortida i cobertura al que hem de fer", ha dit en una roda de premsa després del Consell Executiu aquest dimarts.

"No estem revisant retallades de cap manera. El que estem revisant és com activem els mecanismes que té el Govern per poder complir, no només l'agenda pròpia i el pla d'actuació del Govern, sinó també els acords d'investidura", ha afegit.

Paneque ha insistit que el Govern sap que governa en minoria i que, per tant, ha d'"acordar i complir els acords d'investidura" amb ERC i els Comuns, els seus socis d'investidura i els quals considera prioritaris.

"La realitat és que ERC ha anunciat que no hi haurà negociació pressupostària, amb aquesta realitat el que sí que hem de garantir és donar respostes als diferents reptes i problemàtiques que té la ciutadania de Catalunya", ha dit.

DEMANA ARRIBAR A ACORDS

En aquest sentit, ha assegurat que el Govern "no busca responsables ni culpables" però ha apel·lat a la capacitat d'arribar a acords.

I ha apuntat que el PSC en l'anterior legislatura "reclamava política útil, reclamava consensos en favor de Catalunya, i ho practicava aprovant pressupostos".

"Jo crec que això és senyal de coherència d'allò que es diu amb allò que es fa en l'anterior legislatura. En aquests moments, nosaltres també fem una crida a acords en benefici del país", ha conclòs.