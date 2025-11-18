Paneque defensa els "pilars fonamentals" de la democràcia 50 anys després de la mort de Franco

BARCELONA 18 nov. (EUROPA PRESS) -
La portaveu del Govern, Sílvia Paneque, ha afirmat aquest dimarts que el 50è aniversari de la mort de Franco és una oportunitat per insistir en la defensa dels "pilars fonamentals" de la democràcia.
En la roda de premsa posterior al Consell Executiu, ha afirmat que la democràcia ha proporcionat "els millors resultats" quant a creixement, desenvolupament i reconeixement de drets, malgrat que, com qualsevol altre sistema, té possibles millores, textualment.
Ha insistit que per al Govern és una ocasió magnífica, en les seves paraules, per defensar drets que, a parer seu, s'han conquerit amb molt esforç per part de generacions anteriors i "més en un moment de discursos que neguen les bondats i la consecució d'aquests drets".