Paneque defensa una Diada de "cohesió" independentment d'on es vingui

BARCELONA 9 set. (EUROPA PRESS) -
La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica i portaveu de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha defensat una Diada de "cohesió" independentment d'on es vingui, la llengua que es parli i a qui es resi.
Ho ha dit aquest dimarts en la roda de premsa posterior al Consell Executiu, en la qual ha apuntat que el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha insistit molt en l'element de la cohesió social, plasmat a les línies del cartell de la Diada, que representen "estar units en la diversitat".
Ha insistit que el Govern vol garantir la cohesió social i un espai públic on "tothom, absolutament tothom, tingui els mateixos drets, els mateixos deures i es pugui expressar lliurement".