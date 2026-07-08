Paneque defensa que han actuat amb "tota" transparència en l'esvoranc del Putxet de Barcelona

David Zorrakino - Europa Press
BARCELONA, 8 (EUROPA PRESS)
La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha defensat que el Govern ha actuat amb "tota" la transparència en l'esvoranc en un pati interior d'illa del barri del Putxet de Barcelona, causat per les obres de l'L9 del Metro.
En resposta a una pregunta del diputat de Junts Josep Rius durant la sessió de control al Govern del Parlament aquest dimecres, ha sostingut que en menys de 24 hores s'han fet 3 compareixences: "Explicacions i transparència tota", ha dit.
Ha assegurat que la "primera prioritat" és la seguretat dels veïns afectats, per la qual cosa després que dimarts al matí es detectessin lectures anòmales els equips tècnics s'hi van traslladar i van descobrir la cavitat i es va prendre la decisió de desallotjar les 8 finques.
La consellera ha explicat que des de dimarts al migdia fins aquest dimecres a la matinada s'ha estat injectant formigó al forat i ara mateix es fan lectures i comprovacions, i ha afegit que la seguretat dels veïns és el criteri que guiarà quan poden tornar a casa.
Sobre si es pot comparar amb l'esvoranc al Carmel del 2005, Paneque ha dit que la tecnologia que s'està utilitzant per a la perforació a les obres de l'L9 "no hi té res a veure" i, apunta, el túnel està assegurat i la tuneladora està 12 metres per davant del lloc dels fets.
INCENDI DE LES GAVARRES
En una altra pregunta per part del diputat de la CUP Dani Cornellà sobre l'incendi la passada setmana a la Bisbal d'Empordà (Girona) que va afectar el massís de les Gavarres ha agraït als cossos de seguretat la seva feina que, diu, va evitar una crema potencial de 30.000 hectàrees.
En referència a l'origen de l'incendi (els treballs en una carretera per part d'una empresa subcontractada per la Generalitat) i la seva responsabilitat ha sostingut que el Govern va fer tot el que havia de fer i serà el procés d'investigació judicial el que "hagi de determinar els diferents nivells de responsabilitat entre l'empresa i el Govern".
Així, ha explicat que en contractació pública "el contractista respon als danys causats per tercers com a conseqüència de l'execució del propi contracte i l'administració assumeix responsabilitat quan hi ha una ordre immediata o directa seva o hi ha vicis de projecte", cosa que, ha afirmat, no passa en aquest cas.
A més a més, ha dit que aquests treballs s'estaven produint a 400 metres d'una franja forestal i, al Departament d'Agricultura, hi ha un règim de comunicacions i autoritzacions que s'emeten "sempre i en tots els casos condicionades al nivell de perill d'incendis forestals" i, per tant, amb les limitacions que implica el Pla Alfa.
També ha explicat que en aquestes autoritzacions es demana un telèfon de contacte de les empreses que demanen aquesta autorització per tal que se'ls pugui enviar un SMS recordatori.