Paneque critica l'"abandonament absolut" de Rodalies dels governs de CiU i Junts

David Zorrakino - Europa Press
BARCELONA 28 gen. (EUROPA PRESS) -
La consellera de Territori de la Generalitat i portaveu del Govern, Sílvia Paneque, ha criticat aquest dimecres els 20 anys d'"abandonament absolut" de Rodalies dels governs de CiU i Junts.
Ho ha dit en resposta a una pregunta del portaveu de Junts al Parlament, Salvador Vergés, en la sessió de control al Govern del Parlament, en la qual el diputat juntaire ha acusat Paneque de "gestionar desastrosament" la crisi.
MATERIAL RODANT
Paneque ha replicat a Vergés que els governs de CiU i Junts "van trigar més de 20 anys a elaborar la primera planificació per renovar el material rodant de Rodalies".
Ha apuntat que la diferència entre aquesta crisi i les anteriors és que la Generalitat busca solucions a un problema històric i "ha substituït l'estratègia de la queixa permanent, la confrontació estèril sense resultats i la desviació sistemàtica de responsabilitats".
Per la seva banda, Vegés ha retret que el Govern critiqui ara "la desinversió crònica de l'Estat a Catalunya com si el seu PSOE no fos el responsable de la meitat dels 50.000 milions d'euros de dèficit històric d'inversions".
"UNITAT CATALANA"
Paneque també ha demanat "unitat catalana" per solucionar la crisi de Rodalies i ha destacat l'impuls de l'anterior govern d'ERC per revertir la situació, després d'assegurar que l'executiu segueix la línia que van iniciar els republicans.
Ho ha dit en resposta a una pregunta del diputat de la CUP Dani Cornellà, que ha criticat que "socialistes i populars són responsables" de la situació per prometre pluges de milions que no s'han arribat a executar mai a Catalunya, i la consellera li ha demanat que no s'afegeixi als postulats de Junts.
DIMISSIÓ DE PUENTE I PANEQUE
La diputada del PP al Parlament Lorena Roldán ha demanat la dimissió del ministre de Transports, Óscar Puente, i de Paneque "per fingir que tot anava d'allò més bé" i per la seva gestió de la crisi, que ha assegurat textualment que ha estat caòtica, tràgica i nefasta.
Paneque ha ironitzat que "si no fos per com en són de dramàtiques les circumstàncies tindria la seva gràcia" que sigui el PP qui reclami dimissions en moments de crisi, en al·lusió a la gestió de la dana a València, i ha defensat que el Govern ha pres decisions encaminades a solucions i a evitar que es repeteixi la situació a Rodalies.