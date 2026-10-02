Paneque critica que Junts hagi proposat "de matinada" un text alternatiu al decret d'habitatge

David Zorrakino - Europa Press
BARCELONA 2 oct. (EUROPA PRESS) -
La portaveu del Govern i consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha criticat que Junts hagi proposat "de matinada" un text alternatiu al decret d'habitatge presentat pel Govern central.
En una entrevista aquest divendres a Ser Catalunya recollida per Europa Press, ha assegurat que l'executiu espanyol fa setmanes que treballa en aquest text i parla amb els grups sobre les polítiques d'habitatge.
"Si un no veu clares unes mesures, en posa unes altres sobre la taula i una alternativa", ha assegurat la consellera, que ha afegit que tothom hi té la seva part de responsabilitat, tant el Govern central com l'oposició.
Paneque considera que aquesta és una problemàtica prou generalitzada entre la població catalana "perquè Junts, que diu que defensa Catalunya, defensi una qüestió tan senzilla com el dret a l'habitatge".