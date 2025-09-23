Paneque critica la decisió de Mazón de reanomenar l'AVL i demana al PP deixar el "politiqueig"

BARCELONA 23 set. (EUROPA PRESS) -
La portaveu del Govern, Sílvia Paneque, ha criticat aquest dimarts la proposta del president de la Comunitat Valenciana, Carlos Mazón, de reanomenar l'Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) com a Acadèmia de la Llengua Valenciana, i ha demanat al PP deixar de fer servir les llengües com un element de "politiqueig i confrontació".
En la roda de premsa posterior al Consell Executiu, ha assegurat que no és la primera vegada que el PP s'expressa de manera "poc afortunada" en qüestions lingüístiques, i ha lamentat que es pugui fer bandera de no atendre la riquesa i la diversitat en matèria de llengua.
"Tot el que sigui posar sobre la taula elements de confrontació i veure la llengua com una confrontació entre pobles i no com un element de cohesió, ens sembla totalment allunyat del que s'ha de fer", ha apuntat Paneque, que ha assegurat que el Govern continuarà treballant per enfortir el català.