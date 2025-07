Paneque critica la criminalització de la diversitat en declarar-se Alacant zona castellanoparlant

BARCELONA 1 jul. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Territori i portaveu de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha criticat que de vegades "s'ha volgut criminalitzar la diversitat lingüística", en referència a la declaració del ple de l'Ajuntament d'Alacant per adscriure la ciutat a la zona de predomini lingüístic castellà, promoguda pel PP i Vox.

En una roda de premsa aquest dimarts després del Consell Executiu, i preguntada per aquesta qüestió, ha afirmat que s'estima més no manifestar-se sobre les decisions d'altres institucions, però que els sorprèn "que en alguns àmbits no es vulgui atendre la riquesa que suposa l'ús i la promoció d'una llengua".

"És una qüestió que no entenem, que no compartim, i en qualsevol cas, des del Govern de Catalunya continuem compromesos amb la promoció, per descomptat, i l'atenció a la llengua catalana", ha conclòs.