Paneque creu que esmenar la llei del lloguer de temporada pot "subsanar" la inseguretat jurídica

David Zorrakino - Europa Press
BARCELONA 9 des. (EUROPA PRESS) -
La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica i portaveu de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha considerat que les esmenes que es puguin presentar al projecte de llei que regularà el lloguer de temporada i habitacions podrà "subsanar" la inseguretat jurídica que el Consell de Garanties Estatutàries (CGE) va detectar en un dels seus articles.
En una roda de premsa aquest dimarts després del Consell Executiu, ha dit que després de l'obertura del període per fer-ho, "hi pot haver esmenes que subsanin aquesta inseguretat jurídica que el dictamen assenyalava".
Ha afegit que continuen considerant necessària la pròrroga de la protecció dels habitatges protegits (VPO) en zones tensionades, "per tant, delimitades geogràficament i temporalment".