Paneque creu que cal ampliar l'AP-7 i "regular el trànsit" davant de la congestió

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA, 5 jul. (EUROPA PRESS) -
La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha afirmat que cal ampliar l'AP-7 per adequar-la a la mobilitat actual i "regular el trànsit" davant de la congestió de la via.
Ho ha dit en una entrevista de 'El Periódico de Catalunya' recollida per Europa Press, en la qual explica que el Govern creu que "hauria d'existir algun tipus de pagament per ús vinculat a les emissions o al tonatge".
"La millora de les infraestructures (de l'AP-7) juntament amb aquest gravamen per ús, conegut com a vinyeta, és una opció raonable", encara que la també portaveu de la Generalitat avisa que gravar l'ús depèn del Govern central.
Preguntada per si veu necessari regular el trànsit mentre no arriba l'ampliació, ha respost que això correspon a la Conselleria d'Interior de la Generalitat, que estudia com reduir la sinistralitat en l'AP-7.
DELTA DEL LLOBREGAT
Sobre l'ampliació de l'Aeroport de Barcelona, pel qual s'ha de presentar un pla de gestió del delta del Llobregat a Brussel·les, ha dit que el Govern el tindrà entre setembre i octubre i que espera que reuneixi el "màxim" consens possible.
Ha explicat que l'ampliació és una decisió presa i comunicada a l'opinió pública, que es farà de la "millor manera possible i amb unes compensacions ambientals mai vistes", i ha insistit que es farà amb les màximes garanties.
MODEL DE FINANÇAMENT
Preguntada per si el Govern està en converses amb Junts per aconseguir que el nou model de finançament tiri endavant, Paneque ha dit que confia que Junts "estigui a l'alçada" del que necessita Catalunya.
També ha explicat que la Generalitat està reforçant l'Agència Tributària de Catalunya perquè "no estava suficientment musculada, ni tecnològicament ni quant a recursos humans" per poder recaptar l'IRPF.