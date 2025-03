Paneque convoca una reunió aquest diumenge amb Adif i Renfe per demanar "solucions immediates"

"La gent porta molts anys d'acumulació i n'està farta"

GIRONA, 8 març (EUROPA PRESS) -

La consellera de Territori i portaveu de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha plantejat al secretari d'Estat de Transports, José Antonio Santano, una reunió aquest diumenge a l'estació de Barcelona-Sants amb Adif i Renfe per demanar "solucions immediates" davant de les incidències ferroviàries.

"Volem assegurar a partir de dilluns que hi hagi els equips necessaris per part de Renfe i Adif" per afrontar els diversos problemes que sorgeixin, ha declarat aquest dissabte en inaugurar la nova estació d'autobusos a Palamós (Girona).

Ha afirmat que el servei ha de funcionar sigui quina sigui la causa dels problemes: "Hem patit una sèrie d'incidències, algunes derivades de les obres del túnel de Roda de Berà; d'altres, no".

Ha defensat que obres com les del túnel de Roda de Berà (Tarragona) i les de la Sagrera són inversions necessàries, importants i que milloraran el servei, però que estan afectant els catalans usuaris de Rodalies i alta velocitat "de manera important, i la gent porta molts anys d'acumulació i n'està farta".

Paneque ha insistit que aquestes inversions són necessàries i "mai s'havien fet obres d'aquesta envergadura, mai, a Catalunya".

"El que demanem són respostes urgents i efectives quan es produeixin aquests efectes", ha afegit.

LA INCIDÈNCIA D'AQUEST DISSABTE

Sobre la incidència d'aquest mateix dissabte a l'estació de Barcelona-Sants, ha respost que hi ha dues possibilitats.

"Una, més accidental: la caiguda d'una placa que ha afectat la catenària, derivada de les pluges; o una altra, causada pel mateix tren a la catenària", ha concretat.

CONFIA QUE ES DESCONVOQUI LA VAGA

També ha respost sobre les set jornades de vaga dels comitès d'empresa de Renfe i Adif a tot Espanya entre el 17 de març i el 3 d'abril.

Ha explicat que hi ha tres vies d'actuació: seguir les inversions perquè es compleixin; reaccionar ràpidament a les incidències, i negociar amb els sindicats.

Sobre aquesta negociació, ha constatat la seva voluntat davant dels sindicats: "Que en aquest traspàs de Rodalies i amb aquest nou model d'empresa mixta, ells puguin tenir assegurats els seus drets laborals i socials".

"Que tinguin la tranquil·litat que això serà així, perquè és voluntat del govern, en aquest cas del Govern de Catalunya, i del Ministeri, per tant del Govern d'Espanya, que això sigui així".

"Busquem la manera de poder-ho assegurar i que, per tant, es pugui desconvocar aquesta vaga", que entén com un dret dels treballadors, però que augura que complicaria la situació.