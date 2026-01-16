Paneque, en la constitució de Rodalies de Catalunya: "No prometem miracles, sinó responsabilitat"

Lorena Sopêna - Europa Press
Destaca que aquesta fita permetrà gestionar el servei "des de la proximitat"
BARCELONA, 16 gen. (EUROPA PRESS) -
La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha reconegut la dificultat de solucionar els problemes de Rodalies, però ha emfatitzat el compromís del Govern amb millorar aquest servei: "No prometem miracles, sinó responsabilitat".
Així ho ha manifestat aquest divendres en la signatura de la constitució de Rodalies de Catalunya, la nova empresa mixta participada per Renfe i la Generalitat que gestionarà els serveis de rodalies i regionals de Catalunya, a la qual també ha assistit el president de Renfe, Álvaro Fernández.
L'acte suposa l'inici del traspàs integral de les competències, que començarà amb la gestió de l'R1 de Rodalies el 2027 --quan obtingui la llicència ferroviària i els certificats de seguretat-- i que progressivament inclourà la resta de línies, la infraestructura i el finançament.
"Aquest govern no promet miracles: promet treball, dedicació, responsabilitat i posar les persones al centre dels serveis, els més essencials", ha argumentat la també portaveu del Govern.
Ha subratllat que aquesta fita representa "la decisió de dotar Catalunya d'una estructura pròpia per governar el servei de Rodalies", amb una capacitat real de decisió, de planificació i de control des de la proximitat, en les seves paraules.
CONSELL D'ADMINISTRACIÓ
La nova societat, amb un capital social inicial de 2 milions d'euros i una participació del 49,9% per part de la Generalitat i del 50,1% per part de Renfe, estarà presidida per Paneque i comptarà com a conseller delegat amb Òscar Playà, fins ara director general de la xarxa del Metro de Barcelona.
Així mateix, el consell d'administració estarà integrat per cinc membres designats per la Generalitat i quatre per Renfe.
També representaran el Govern el comissionat per al traspàs de Rodalies, Pere Macias; l'exsecretari de Mobilitat Marc Sanglas --com a representant d'ERC--, i l'exdirectiva de Renfe Teresa Torres.
Per la seva banda, Renfe ha designat tres membres: Marta Torralvo, Miguel Ángel Vicente i Luis Manuel Suárez, i la representant de la UGT Raquel González, en un lloc que serà rotatiu de manera anual entre els tres sindicats de Renfe i que es va pactar en el seu moment.