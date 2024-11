Paneque considera que una possible vaga de lloguers "no és el camí"

BARCELONA 24 nov. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica i portaveu del Govern, Sílvia Paneque, ha considerat aquest diumenge que una possible vaga de lloguers "no és el camí" i no té recorregut de negociació.

"Aquest no és el camí del Govern. Aquí, clarament sí que li diria que no hi ha recorregut de negociació", ha afirmat en una entrevista a 'Rac1', recollida per Europa Press, després de ser preguntada per l'avís d'una eventual vaga de lloguers del Sindicat de Llogateres.

Paneque s'ha pronunciat així després de la manifestació pel dret a l'habitatge i un lloguer assequible que aquest dissabte va recórrer el centre de Barcelona, amb unes 22.000 persones segons les xifres de la Guàrdia Urbana i 170.000 segons l'organització, el Sindicat de Llogateres.

DESTINAR A L'HABITATGE MENYS DEL 30% DELS INGRESSOS

Davant de la petició de l'entitat de reduir els lloguers en un 50%, Paneque ha exposat que la voluntat del Govern és assegurar que les famílies no hagin de destinar més del 30% dels seus ingressos a mantenir el seu habitatge, ja sigui per mitjà de lloguer o hipoteca.

També ha admès que el "problema de fons" que hi ha ara és no disposar d'un parc públic d'habitatge suficient, que se situa en el 2%, i ha reiterat l'objectiu d'aconseguir un 15% d'habitatge públic.