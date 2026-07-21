Paneque confia a poder acordar amb ERC, els Comuns i la CUP les esmenes a la compra especulativa

DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS
BARCELONA 21 jul. (EUROPA PRESS) -
La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica i portaveu de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha confiat que el PSC-Units, ERC, els Comuns i la CUP arribin a un acord durant la tramitació de les esmenes a la proposició de llei dels Comuns per a la limitació de les compres especulatives d'habitatge al Parlament.
En la roda de premsa posterior al Consell Executiu d'aquest dimarts, ha assenyalat que el debat final de la norma es produirà, probablement, cap a finals de setembre i el mes d'octubre, i que fins aleshores tindran "unes setmanes per poder treballar conjuntament aquestes esmenes".
També ha afirmat que, ja que alguns grups de l'oposició portaran la proposició de llei al Consell de Garanties Estatutàries (CGE), a la llum de l'informe de l'òrgan hauran d'analitzar si incloure en les esmenes les aportacions que es facin al text.