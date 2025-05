Paneque confia que l'oficialitat del català a la UE es debati la setmana vinent

BARCELONA 20 maig (EUROPA PRESS) -

La portaveu de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha confiat que l'oficialitat del català a la Unió Europea es debati la setmana vinent: "Esperem que sí, que pugui ser en aquest ordre del dia del dia 27", ha dit en la roda de premsa posterior al Consell Executiu d'aquest dimarts, preguntada per aquesta qüestió.

Ha assegurat que el Govern treballa des del primer moment, en les seves paraules, perquè s'arribi a un acord entre els 27 països de la Unió, i ha assegurat que hi continuen treballant: "Des del Govern de Catalunya estem a disposició en tot allò que puguem ser útils per arribar a aquest convenciment".

"Sabem que és difícil aconseguir la unanimitat que és necessària per a aquesta aprovació i, per tant, d'aquí al 27, en qualsevol cas, continuarem treballant en allò que puguem ser útils i aportar perquè això pugui ser una realitat tan aviat com sigui possible", ha conclòs.