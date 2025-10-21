Paneque confia que el Barça i Élite Taxi arribin a un acord després del patrocini anunciat amb Uber

BARCELONA 21 oct. (EUROPA PRESS) -
La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica i portaveu de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha confiat que el FC Barcelona i Élite Taxi arribin a un "escenari d'entesa" després que el club hagi decidit revisar el contracte de patrocini que va anunciar amb Uber, i després de la desconvocatòria de les mobilitzacions previstes aquest dimarts a la tarda.
En una roda de premsa després del Consell Executiu, ha traslladat el seu respecte per una relació entre privats, i ha desitjat que "aquesta revisió i diàleg amb els taxistes pugui portar a un escenari millor que el que hi havia fa unes hores", en relació amb l'aturada convocada.
Ha afegit que la posició sobre la regulació dels vehicles de transport amb conductor (VTC) del Govern és coneguda, i ha dit que desplegaran una "campanya específica" d'inspeccions sobre el compliment de la normativa actual per part de les VTC.