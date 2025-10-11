Paneque confia acabar les obres del pont del Carburo de Camprodon (Girona) "abans de l'estiu"

GIRONA 11 oct. (EUROPA PRESS) -
La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, ha dit aquest dissabte que el Govern de la Generalitat treballa per acabar les obres del pont del Carburo de Camprodon (Girona) "abans de l'estiu" del 2026.
Així ho ha dit durant la seva visita al municipi, on s'ha reunit amb l'alcalde de Camprodon, Xavier Guitart, i ha visitat l'edifici modernista de Can Roig.
Paneque ha explicat que "ja estan tots els informes vinculats" per part de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) i, per això, diu, abans de la temporada que ve el pont estarà finalitzat.
Així mateix, ha explicat que les obres del pont s'han retardat "per millorar l'adaptació a l'entorn".
A més, ha assegurat que durant la seva trobada amb Guitart s'han tractat "aspectes que preocupen a les dues administracions", entre els quals ha citat l'habitatge, la regulació d'usos residencials i la mobilitat.
Referent a la mobilitat, ha dit que s'han fet millores "amb més transports, especialment l'anomenat a demanda dels usuaris per facilitar els desplaçaments".