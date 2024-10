Paneque es compromet amb la millora de la "fiabilitat" del servei alternatiu de Tarragona

Veu "acceptable" i una bona dada per Rodalies el manteniment d'un 79,7% d'usuaris

TARRAGONA, 10 oct. (EUROPA PRESS) -

La portaveu del Govern i consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, s'ha compromès amb la millora de la "fiabilitat en freqüències i horaris" del servei alternatiu per les obres del túnel de Roda de Berà (Tarragona).

En declaracions als mitjans després de la seva visita a les obres junt amb el director de Rodalies, Antonio Carmona, ha assegurat que des de la Generalitat seguiran treballant en millorar el servei segons vagin avançant els dies i que, durant aquests 10 primers dies, necessitaven veure'n el funcionament, en les seves paraules.

"No només ja s'han implantat algunes millores, sinó que volem continuar implantant-les al llarg d'aquests dies", ha indicat Paneque en referència al reforç d'autobusos i informadors, i també ha apuntat a la millora de l'espai físic.

En aquest sentit, ha afirmat que es treballarà en l'adaptació d'estacions i andanes perquè els viatgers "puguin tenir major confort en aquests mesos de fred o en dies de pluja".

Sobre les obres, ha recordat que són una reforma "absolutament necessària" per a la millora del transport de Rodalies, així com del Corredor Mediterrani, i ha assenyalat que el pla alternatiu és el dispositiu més complex, textualment, desplegat per Renfe a Catalunya fins ara.

DADES

Respecte a les dades anunciades per Renfe sobre l'ús del servei la primera setmana de desplegament del pla alternatiu a Tarragona, ha considerat "acceptable" i una bona dada per Rodalies el manteniment d'un 79,7% d'usuaris.

El 37% de viatgers ha utilitzat només el tren, fent ús de l'R13 i l'R15, l'R16 entre Tarragona i Tortosa o l'R14 entre La Plana-Picamoixons i Tarragona, ha indicat en un comunicat d'aquest dijous.

La resta d'usuaris, un 63%, ha utilitzat el servei alternatiu per autobús, i els serveis Avant han guanyat 400 viatgers diaris de mitjana: l'estació del Camp de Tarragona ha rebut 300 més i la de Tortosa, uns 100.