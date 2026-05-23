Paneque celebra la rehabilitació de Cal Mestre de Sant Esteve de Guialbes (Girona)

GIRONA 23 maig (EUROPA PRESS) -
La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha inaugurat aquest dissabte la rehabilitació integral de l'edifici de Cal Mestre de Sant Esteve de Guialbes (Girona), que veu "una oportunitat per estimular l'arrelament".
Paneque ha afirmat que el futur del món rural "es defensa conservant el paisatge i també defensant la vida", i ha recordat que està activa la convocatòria d'ajudes a la rehabilitació per al món rural, ha informat el Govern en un comunicat.
Ha destacat que la política d'habitatge és una condició imprescindible perquè els pobles puguin mantenir les seves escoles, comerços, serveis i la seva activitat quotidiana, i que en ella és clau l'aposta per la rehabilitació.