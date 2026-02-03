Paneque celebra la negociació pressupostària amb els Comuns i diu que "continuen treballant" amb ERC

Nega que la situació de Rodalies pugui afectar la negociació dels comptes
BARCELONA, 3 febr. (EUROPA PRESS) -
La consellera de Territori i portaveu del Govern, Sílvia Paneque, ha celebrat l'inici de la negociació dels pressupostos amb els Comuns, després que el partit hagi donat per complerts els acords pendents amb el Govern, i ha assegurat que "continuen treballant" amb ERC per complir els acords que els republicans consideren necessaris i iniciar les negociacions, en referència a la recaptació de l'IRPF a Catalunya.
Així ho ha dit en la roda de premsa posterior al Consell Executiu aquest dimarts, en la qual ha agraït els Comuns l'inici de les converses per aprovar uns pressupostos "absolutament necessaris" i ha afegit que l'objectiu és encetar les converses amb ERC com més aviat millor, textualment.
Paneque ha recordat que els pressupostos estan prorrogats des del 2023 i ha defensat la necessitat de "reforçar els serveis públics, l'educació, la salut i l'habitatge", cosa que, diu, també recullen els acords d'investidura.
Així, ha recordat que l'objectiu de l'executiu és aprovar els comptes "en el primer trimestre" d'aquest 2026 i ha afegit que aquesta és la línia en la qual treballa el Departament d'Economia.
RODALIES
Preguntada per si la situació de la xarxa de Rodalies pot afectar les negociacions per a l'aprovació dels pressupostos, ha exposat que, segons ella, ERC ja va explicar que es tractava de "qüestions diferents".
En aquesta línia, ha dit que confia que la feina que està fent el Departament d'Economia servirà per "assegurar" l'inici de les converses amb els republicans.