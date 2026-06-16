Paneque celebra que l'acord entre els Estats Units i l'Iran doni "estabilitat econòmica" i humanitària

BARCELONA 16 juny (EUROPA PRESS) -
La portaveu del Govern i consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha valorat positivament l'acord entre els Estats Units i l'Iran sobre la guerra, ja que considera que permetrà una "estabilitat econòmica" i humanitària més gran.
En una roda de premsa aquest dimarts després de la reunió del Consell Executiu, Paneque ha aplaudit el pacte, tot i que "amb tota la prudència", i ha destacat que permet tornar a la via del diàleg i de la negociació.
La portaveu ha reivindicat que l'economia catalana ha continuat creixent "fins i tot amb aquests elements que feien patir en setmanes anteriors", en al·lusió a la guerra, i ha subratllat que aquest creixement del PIB català ha superat l'espanyol i l'europeu.