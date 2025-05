Paneque celebra l'acolliment de la reserva de sòls: "Confirma que és el camí encertat"

BARCELONA 8 maig (EUROPA PRESS) -

La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, ha celebrat l'acolliment de la iniciativa per detectar sòls on és possible construir-hi immediatament: "Confirma que és el camí encertat per garantir l'habitatge assequible a tot Catalunya".

Ho ha dit aquest dijous en un acte en el qual ha presentat les dades territorialitzats de la reserva de solars, que permetran construir 21.289 habitatges, informa el departament en un comunicat aquest dijous.

Ha detallat que dels 660 solars oferts, 269 se situen en l'àmbit metropolità de Barcelona, que sumaran 11.552 habitatges; 66 al Camp de Tarragona, amb 1.942 pisos, i 40 solars i 1.008 pisos a les Terres de Ponent (Lleida)

Les comarques de Girona compten amb 108 solars i 2.857 habitatges; les Terres de l'Ebre (Tarragona), amb 40 solars i 551 habitatges; la Catalunya Central (Barcelona) 61 solars amb 1.134 habitatges; el Penedès (Barcelona i Tarragona), 60 solars amb 1.732 habitatges, i l'Alt Pirineu i Aran (Lleida), 22 solars amb 553 habitatges.

Paneque ha ressaltat que el sector privat ha presentat 36 solars i ha assenyalat que la iniciativa "és un primer pas" per permetre disposar de més sòl i activar més promotors.