Paneque celebra "desencallar" la B-40 i promet exigència amb l'habitatge

BARCELONA, 3 oct. (EUROPA PRESS) -

La portaveu del Govern i consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, ha celebrat "desencallar" els recursos per a la B-40, que es faran constar en el Consell de Ministres d'aquest dijous, i ha promès ser exigent amb el Govern central amb les polítiques d'habitatge a Catalunya.

En una entrevista d'aquest dijous a Catalunya Ràdio recollida per Europa Press, ha afirmat que en les pròximes setmanes es publicarà un calendari sobre la implantació de la ronda Nord i que, ara per ara, "s'ha de definir el projecte".

D'aquesta manera, ha assegurat que la Generalitat i el Govern central mantindran els pactes "vinculats a aquesta infraestructura que es van signar amb ERC en els acords d'investidura".

HABITATGE

Paneque, que aquest dijous assistirà a la Conferència Sectorial d'Habitatge i Agenda Urbana, celebrada a Madrid, ha augurat trobar "un clima de col·laboració i de bona entesa per veure quines polítiques es poden aplicar conjuntament amb el Ministeri".

També ha promès "màxima exigència" sobre el que veu com un dels principals problemes de la ciutadania de Catalunya i pel qual, sosté, l'administració hi ha de donar resposta i solucions, tant en matèria de preus com d'oferta.

En aquest sentit, ha apuntat que la principal proposta de la Generalitat és "continuar aplicant les polítiques que fins ara s'han aplicat respecte al límit i la regulació d'habitatges" i, d'altra banda, ha defensat l'augment del parc social d'habitatge amb diferents fórmules que donaran a conèixer en els pròxims dies, en les seves paraules.

RODALIES

En preguntar-li pel dispositiu del tall ferroviari entre les estacions de Tarragona i Sant Vicenç de Calders (Tarragona), ha afirmat que s'han "reforçat els informadors" presents als diferents punts per evitar les acumulacions d'usuaris.

"Estem millorant els informadors perquè puguem distribuir els viatgers de la millor manera possible i que no es concentrin només al tram de Sant Vicenç i Vilanova, sinó també que se'ls informi que poden esperar el regional i anar directes a Barcelona", ha explicat Paneque.

També ha destacat la "necessitat" de les obres per millorar una infraestructura com el corredor mediterrani i que el PSC han anat reivindicant i demanant des de fa tant temps, textualment.