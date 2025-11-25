Paneque celebra la "celeritat" per nomenar una nova fiscal i agraeix la feina de García Ortiz

BARCELONA 25 nov. (EUROPA PRESS) -
La portaveu i consellera de Territori de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha celebrat la "celeritat" amb la qual el Govern central ha proposat com a nova fiscal general de l'Estat Teresa Peramato, i ha agraït la feina feta pel seu predecessor, Álvaro García Ortiz, que dilluns va dimitir després de ser inhabilitat pel Tribunal Suprem (TS).
En una roda de premsa aquest dilluns després de la reunió del Consell Executiu, Paneque ha assegurat que el currículum i la trajectòria de Peramato "l'avalen" per ocupar el càrrec, i ha insistit que compleix amb el que el president del Govern central, Pedro Sánchez, va dir sobre que hi hauria una substitució com més aviat millor.
Peramato va ser presidenta de la Unió Progressista de Fiscals (UPF), associació de la qual provenen els seus dos antecessors i des de fa un any és fiscal de sala en cap de la Secció Penal de la Fiscalia del Tribunal Suprem, a més de fiscal de sala delegada per a la Protecció i Tutela de les Víctimes en el Procés Penal.