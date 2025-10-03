Paneque assenyala que la via ciclista de Celrà (Girona) té "respecte absolut per l'entorn"

GIRONA 3 oct. (EUROPA PRESS) -
La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, ha assenyalat que la via ciclista de Celrà (Girona) "simbolitza la manera de fer les infraestructures del Govern, amb respecte absolut per l'entorn", informa el departament en un comunicat aquest divendres.
Paneque ha visitat les obres del nou eix, que segueix el corredor de la C-66 i té 1,8 quilòmetres, entre el municipi i Girona, que ha d'entrar en funcionament al desembre i ha comportat una inversió de 2,7 milions.
Ha assenyalat que han aplicat diferents mesures de protecció del medi ambient en les obres, ja que s'han trobat diverses espècies protegides durant el recorregut.