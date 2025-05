Paneque assenyala que les tecnologies CAUC tenen un paper "fonamental" per reduir emissions

BARCELONA 15 maig (EUROPA PRESS) -

La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat, Sílvia Paneque ha assenyalat que les tecnologies de captura, emmagatzematge, ús i transport de diòxid de carboni (CAUC) tenen un paper "absolutament fonamental" en la reducció d'emissions contaminants.

Ho ha dit aquest dijous en una intervenció del primer 'workshop' sobre aquestes tecnologies que ha organitzat Plataforma Tecnológica Española del CO2 (PTECO2) amb el suport de la Generalitat i l'Agència Estatal d'Investigació (AEI), informa PTECO2 en un comunicat.

La trobada ha reunit representants institucionals, experts en R+D+I i líders del sector industrial per debatre com desplegar aquestes tecnologies essencials per a una indústria neutra en carboni i competitiva.

Paneque ha assegurat que cal "reduir de manera dràstica" les emissions i adaptar-se als impactes del canvi climàtic, que ha qualificat d'inevitables.

El president de PTECO2, Pedro Mora, ha assenyalat que la trobada "marca un punt d'inflexió en la col·laboració entre administracions, ciència i indústria" per fer realitat projectes concrets de descarbonització industrial.