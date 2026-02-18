Paneque assenyala que evitar la contaminació del sòl "va en favor de la salut" i els ecosistemes

BARCELONA 18 febr. (EUROPA PRESS) -
La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha assenyalat que les inversions per evitar la contaminació del sòl "van en favor de la salut", la conservació dels ecosistemes i la competitivitat, informa el Departament en un comunicat aquest dimecres.
Ho ha dit durant les Jornades sobre la contaminació del sòl, organitzades per l'Agència de Residus de Catalunya (ARC), en les quals ha lamentat que la tradició industrial de Catalunya "en alguns casos ha comportat impactes sobre el sòl".
"Per això, una línia de treball important en aquest camp se centra en la valorització i regeneració d'antics emplaçaments industrials i en la seva reconversió a usos urbans", ha dit.
Ha afegit que la indústria que cuida els sòls i gestiona bé els seus residus "és més capaç d'adaptar-se als canvis, és més respectada socialment i és més rendible a llarg termini".
Paneque ha explicat que el creixement econòmic no està barallat amb una visió "ambientalista raonada i madura".