Paneque assegura que la prioritat del Govern és augmentar amb "la màxima rapidesa" l'habitatge públic

BARCELONA 18 oct. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Territori de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha assegurat que la prioritat del Govern és augmentar amb "la màxima rapidesa" l'habitatge públic, en l'entrega de claus de 28 pisos de lloguer social a Santa Coloma de Gramenet (Barcelona) aquest divendres.

Ha assenyalat com les principals línies de treball de l'executiu català la reserva de solars públics, l'augment dels recursos econòmics i l'acceleració dels tràmits, informa el departament en un comunicat.

Els pisos que ha entregat Paneque formen part d'una de les quatre proves pilot del projecte europeu syn.ikia, que té per objectiu la creació d'immobles sostenibles, i han requerit una inversió de 5,75 milions d'euros.

La Generalitat ha destacat que 6 dels habitatges són per a famílies de la taula d'emergències, un per a una persona amb necessitats d'habitatge adaptat i 10 per a persones de menys de 35 anys.

El preu de les rendes de lloguer oscil·larà entre els 365 i els 486 euros mensuals, en funció de les característiques dels pisos.