Paneque assegura que el principi d'ordinalitat "queda garantit" en el pacte de finançament

Veu evident que l'ATC ara no està dimensionada per recaptar l'IRPF del 2026 "amb garanties"

BARCELONA, 15 jul. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica i portaveu de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha assegurat aquest dimarts que el principi d'ordinalitat "queda garantit" en l'acord de la comissió bilateral Estat-Generalitat d'aquest dilluns sobre el model de finançament singular per a Catalunya.

"Pel Govern aquest era un element fonamental i, per tant, queda garantit. És evident, també, que l'ordinalitat s'ha de fer respecte a la resta de comunitats i, per tant, que aquí hi ha un element que el Govern d'Espanya ha de treballar, però queda totalment protegit", ha dit, en una roda de premsa després del Consell Executiu.

Ha sostingut que ho recull el pacte, tot i que no quedi del tot detallat, i que és al preàmbul i no en els acords adoptats perquè requereix un treball per part del Govern central i "negociació amb la resta de comunitats autònomes".

En tot cas, s'ha mostrat satisfeta dels resultats de la bilateral perquè es recull "per primera vegada" un acord entre governs i no entre partits respecte al finançament, i que s'aconsegueix després d'anys en què el model de finançament no s'ha reformat.

"Després de 16 anys, és la primera vegada que es posa sobre la taula una arquitectura per a la millora d'aquest finançament", ha celebrat, en el que ha qualificat com un punt d'inflexió molt important, en les seves paraules.

"SALT" DE 30.000 MILIONS

Preguntada per la recaptació de l'IRPF del 2026 per part de l'Agència Tributària de Catalunya, ha afirmat que s'ha de reforçar en recursos humans i tecnologia per a la recaptació i gestió dels impostos.

La recaptació d'aquest impost el 2026 implicaria per a l'ATC un "salt" de 5.000 a 30.000 milions d'euros en recaptació d'un any per l'altre, la qual cosa veu que no es pot fer en aquests moments amb garanties.

"Si penséssim en la recaptació de l'IRPF el 2026, hauríem de fer un salt de 5.000 a 30.000. Per tant, és veritat que és del tot evident que no tenim en aquests moments una Agència Tributària de Catalunya dimensionada per fer aquesta recaptació amb garanties", ha expressat.

Sobre el calendari per a la recaptació, ha dit que el Departament d'Economia i Finances està treballant perquè es pugui produir "tan aviat com sigui possible", però ha afirmat que no hi ha un calendari determinat de quan es produirà.

El pla per al reforç de l'ATC el presentarà pròximament la conselleria a partir d'un informe elaborat per experts, tot i que ha reivindicat que ja s'ha començat a reforçar.