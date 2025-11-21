Paneque assegura que la nova transformació industrial "és recuperar paisatges i ser sostenibles"

BARCELONA 21 nov. (EUROPA PRESS) -
La consellera de Territori, Habitatge i Transició Energètica, Sílvia Paneque, ha assegurat que la "nova transformació industrial és recuperar paisatges i ser sostenibles", en la 13a Biennal Internacional del Paisatge a Barcelona, informa la Conselleria aquest divendres.
Paneque ha assenyalat que el principal projecte del Govern és fer "les actualitzacions" perquè Catalunya no perdi el potencial de modernitat i capacitat d'avançar units.
Ha valorat la política d'habitatge i equilibri territorial que ha iniciat la Generalitat, amb la qual "es defensa el dret a viure a un preu raonable".
Ha afegit que la transformació industrial "ha de ser verda", la qual cosa suposa, en les seves paraules, energies renovables ben integrades, economia circular, eficiència energètica i innovació tecnològica al servei de la sostenibilitat.
La consellera s'ha compromès a que "totes les transformacions siguin per millorar els paisatges i per guanyar sostenibilitat".