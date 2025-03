Paneque assegura que millorar Rodalies és "la prioritat absoluta del Govern"

TARRAGONA 3 març (EUROPA PRESS) -

La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, ha assegurat que millorar el servei de Rodalies és "la prioritat absoluta del Govern", informa el departament en un comunicat aquest dilluns.

Paneque ha fet aquest dilluns un viatge amb tren entre Tarragona i Barcelona després de la reobertura de les vies, que han estat tallades cinc mesos per les obres del corredor mediterrani.

Ha destacat que ha estat "la primera gran inversió a Rodalies i les obres han acabat dins el termini i en la forma escaient" i ha criticat la manca d'inversions que hi ha hagut en el servei els darrers anys.

"El moment és molt complicat, aquí, tots hem de fer el màxim esforç per recuperar tan aviat com sigui possible un funcionament digne de Rodalies", ha afegit.

Sobre les afectacions de dissabte, Paneque ha dit que "Catalunya mereix que surtin puntuals cada matí" i ha lamentat els deu anys de desinversió a Rodalies i la necessitat de posar-ho tot a punt.