Paneque assegura que Illa s'ha posat a disposició de Montero per a la campanya de les andaluses

BARCELONA 31 març (EUROPA PRESS) -
La portaveu del Govern i consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha assegurat que el president de la Generalitat, Salvador Illa, s'ha posat a disposició de la candidata del PSOE a Andalusia i exministra d'Hisenda, María Jesús Montero, per participar en la campanya de les eleccions a Andalusia del 17 de maig.
En una roda de premsa aquest dimarts després de la reunió del Consell Executiu, la portaveu del Govern ha explicat que Illa es va oferir a Montero després de sortir del Govern central la setmana passada i també va desitjar sort al nou ministre d'Hisenda, Arcadi España, i al nou vicepresident primer, que ja exercia de ministre d'Economia, Carlos Cuerpo.
Sense especificar dates concretes, Paneque ha assenyalat que Illa està disposat a col·laborar en la campanya "en la mesura que Montero cregui convenient".