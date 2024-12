Paneque assegura que el Govern està "plenament compromès a impulsar la transició energètica"

GIRONA 21 des. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, ha assegurat que el Govern està "plenament compromès a impulsar la transició energètica", segons informa la Conselleria aquest dissabte en un comunicat.

Ho ha dit durant la visita al parc fotovoltaic de Vidreres (Girona), de 3,4 megawatts pic (MWp) de potència, que s'ha adquirit mitjançant un procés de crida pública i ha suposat una inversió de 2,9 milions d'euros, i ha destacat la seva innovació: "Sota aquestes plaques es poden crear refugis per la biodiversitat".

El parc solar de Vidreres produirà 6,21 gigawatts hora (GWh) d'energia a l'any, que es destinaran a la planta dessalinitzadora de la Tordera (Girona), i Paneque ha remarcat que aquest "era un espai antropitzat i demostra que es pot integrar una planta fotovoltaica".

Ha dit que per primera vegada l'aposta en energies renovables permet créixer i produir en termes d'energia verda i "generar oportunitats en altres territoris que en altres ocasions no hagués estat possible", contribuint així amb els objectius del Govern.

El primer procés de crida pública emprès per l'empresa pública l'Energètica, a més de l'adquisició del parc de Vidreres, també ha permès preseleccionar la participació en el 45% del parc solar Sol del Bages de Sant Fruitós de Bages (2,94 MWp), operació que està en la fase final de validació abans de tancar-se'n la compravenda.

OBRES DE LA C-63

Paneque també ha visitat les obres per millorar l'accessibilitat, pacificar el tràfic i reforçar la seguretat viària a la C-63 al seu pas per Vidreres, que consisteixen en la construcció de rotondes i passos de vianants, i la implantació d'un separador de fluxos.

Les obres, que es realitzen en un tram de 3,5 quilòmetres que registra un tràfic de 13.800 vehicles diaris de mitjana, compten amb una inversió de 6 milions d'euros, van començar l'abril passat i està previst que acabin al febrer.