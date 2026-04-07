Paneque diu que el Govern ja negocia amb ERC "partides pressupostàries concretes"

BARCELONA, 7 abr. (EUROPA PRESS) -
La consellera de Territori i portaveu de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha assegurat aquest dimarts que el Govern i ERC ja negocien els pressupostos del 2026, i que ho fan sobre "partides pressupostàries concretes".
"Hem començat a treballar en l'àmbit pressupostari específicament i en partides pressupostàries concretes", ha dit en una roda de premsa després del Consell Executiu, en què ha apel·lat a la discreció i al treball intern per a l'èxit d'aquestes negociacions.
Tot això, després que el Govern i ERC pactessin la retirada del projecte de pressupostos que l'executiu va aprovar i portar al Parlament sense haver-ho pactat amb els republicans, per tal de tenir en vigor un nou projecte en l'actual període de sessions, que acaba al juliol.
AVENÇOS EN SOBIRANIA
Els republicans, després d'aquest acord, van flexibilitzar la seva posició respecte a la recaptació de l'IRPF per part de la Generalitat i es van mostrar favorables a abordar altres avenços en la sobirania de Catalunya inclosos en l'acord d'investidura, uns acords que Paneque ha reiterat que compliran.
"Totes aquestes qüestions les volem treballar, totes les volem complir, en el període que ens vam marcar, que era aquesta legislatura", i tot i que s'avanci en paral·lel per a aquests altres acords, les negociacions amb ERC per als pressupostos, ha dit, se centren exclusivament en els comptes.
"Les negociacions pressupostàries i l'acord al qual vam arribar amb ERC és que s'emmarcarien en l'àmbit pressupostari, i aquests són els treballs que estem fent ara. En paral·lel, continuem treballant i no deixem de banda altres qüestions. Tenen altres calendaris diferents", ha argumentat.