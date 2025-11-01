Paneque assegura que el Govern farà "un estudi sobre la mobilitat" del Pla d'Urgell (Lleida)

LLEIDA 1 nov. (EUROPA PRESS) -
La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, ha assegurat que el Govern farà "un estudi sobre la mobilitat" de la comarca del Pla d'Urgell (Lleida).
Així ho ha dit aquest dissabte durant la seva visita a la comarca, on s'ha reunit amb el Consell Comarcal del Pla d'Urgell i amb els alcaldes dels municipis de la comarca, amb els quals ha tractat temes de mobilitat i la situació de l'habitatge, informa la Conselleria en un comunicat.
Paneque ha afirmat que es millorarà la mobilitat a la comarca i que s'ha de veure què transport a demanda es pot implementar i ha afegit que l'habitatge i el transport públic són "motors estratègics".
Ha dit que una vegada s'hagi fet l'estudi es compartirà amb el Consell Comarcal i ha afirmat que és necessari per saber "com avançar de la manera més ràpida possible a favor de la comarca amb aquest tipus de transport".
HABITATGE I PLANTES DE BIOGAS
Respecte a l'habitatge ha destacat que "s'ha fet un bon treball des del Consell Comarcal per mobilitzar cases buides" i ha assegurat que s'està treballant en una estratègia específica que es presentarà pròximament per dotar de recursos humans l'oficina comarcal i treballar en la rehabilitació.
En la reunió amb alcaldes i alcaldesses també s'ha parlat sobre les plantes de biogas, respecte al que ha recalcat que es crearan "grups de treball per analitzar què plantes es poden instal·lar a la comarca i en el conjunt de la veguería", pel que, ha dit, cal analitzar la millora de camins rurals i accessos viaris.