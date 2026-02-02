Paneque assegura que el Govern està "absolutament centrat" a resoldre la situació de Rodalies

David Zorrakino - Europa Press
BARCELONA 2 febr. (EUROPA PRESS) -
La consellera de Territori de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha assegurat que el Govern està "absolutament centrat" a resoldre la situació actual de Rodalies i a continuar treballant en allò que té a veure amb l'estructura del sistema.
Ho ha dit durant la seva participació en el XIV Simposi Empresarial de Funseam, celebrat aquest dilluns a la seu de Foment, a Barcelona, després que aquest dilluns es mantinguin els treballs de millora de la xarxa de Rodalies i algunes línies encara no hagin començat a operar.
"Estan sent dies molt complexos per a la mobilitat de Catalunya, tant per als usuaris i usuàries, aquelles persones que es mouen en l'àmbit de Rodalies, com també per a l'àmbit econòmic", ha explicat la consellera.
Renfe va informar diumenge a la nit en un comunicat que Rodalies continuaria aquest dilluns amb busos alternatius on no puguin circular trens, i també que el gestor de la infraestructura "continua els treballs urgents de millora, fet que permet anar normalitzant el servei".
Al llarg del matí, el comissionat per al traspàs de Rodalies, Pere Macias, ha explicat que el servei amb tren de Rodalies no s'ha reprès íntegrament a causa de "la contínua aparició de nous punts" a arreglar de la xarxa.