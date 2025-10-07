Paneque assegura que estan "raonable satisfets" amb la primera jornada del macrotall a la R3

Defensa que si fa falta faran ajustos en les freqüències dels busos
La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica i portaveu del Govern, Sílvia Paneque, ha dit que estan "raonablement satisfets" amb la primera jornada del pla alternatiu pel macrotall a la línia R3 de Rodalies.
Ho ha dit aquest dimarts en una entrevista en '3CatInfo', recollida per Europa Press, per valorar com ha funcionat el sistema de busos que ha de cobrir el tram tallat a la R3 entre les estacions de Montcada Bifurcació i La Garriga (Barcelona).
"Creiem que ha donat un bon servei. Això no treu que fem una anàlisi de tots els dies de tota la setmana per veure quina és l'evolució", ha assegurat Paneque.
En aquest sentit, ha defensat que si s'han de fer ajustos en les freqüències dels busos o reforçar el sistema en alguns punts de la línia, ho faran.
Segons la consellera, ha pogut parlar amb alcaldes i usuaris: "Crec que el nivell de satisfacció després d'aquesta jornada és òptim respecte al pla alternatiu".
"OBRES LLARGAMENT REIVINDICADES"
Finalment, ha recordat que, la duplicació de la via entre Parets del Vallès i La Garriga (Barcelona), són unes "obres llargament reivindicades" que milloraran el servei ferroviari.
La magnitud del tall es deu al fet que l'obres per desbolar la línia, que compten amb una inversió de 140 milions d'euros, coincidiran amb els treballs per instal·lar un nou sistema de gestió de tràfic en l'estació de Montcada.