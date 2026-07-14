Paneque apunta a la manca de formigó en una cavitat com la causa de l'esvoranc

BARCELONA, 14 jul. (EUROPA PRESS) -
La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, ha explicat aquest dimarts que els primers indicis sobre la causa de l'esvoranc de les obres de l'L9 al Putxet de Barcelona apunten a la manca de formigó per tapar una cavitat produïda per l'avanç de la tuneladora.
Ha remarcat que, després d'injectar-hi formigó, aquestes eventuals cavitats queden "perfectament estabilitzades" però que en el cas de l'esvoranc al Putxet es veu en superfície que aquesta cavitat ha aflorat, ha dit en una entrevista a TV3 recollida per Europa Press.
Ha expressat que "estem molt convençuts" que la cavitat no s'hauria d'haver produït, que n'investigaran les causes i ha ressaltat la seguretat del projecte.
"Amb aquesta tipologia de construcció portem 43 quilòmetres, en queda un. Per tant, també vull posar en valor la seguretat amb la qual s'ha produït tota aquesta obra".
Ha descartat "absolutament" canviar el recorregut de la tuneladora i ha afirmat que s'està fent una anàlisi finca a finca per estar segurs que no es produeix cap altra incidència mentre avança la tuneladora.
AP-7
Quant a la intervenció del president Illa al Parlament en què demanava una reflexió sobre el futur de l'AP-7, la consellera ha expressat que en una via d'alta capacitat com aquesta la ciutadania demana "millores" i ha apuntat a una vinyeta de pagament per ús vinculat al tonatge o les emissions i que, pel Govern, ha de tenir un caràcter finalista.
Preguntada per si aquest assumpte s'ha tractat amb el ministre de Transports i Mobilitat Sostenible, Óscar Puente, ho ha afirmat i ha sostingut que la vinyeta és un model en què "més o menys" pot tenir consens a l'arc parlamentari català.