Paneque apunta a "incompliments" i possibles sancions a la propietat del bloc Sant Agustí

Desitja que no es produeixi el desnonament i afirma que continuaran "sancionant aquest tipus de comportaments"
BARCELONA, 25 març (EUROPA PRESS) -
La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha apuntat que el Govern ha detectat "incompliments" de la llei d'habitatge per la no aplicació del topall de preus al lloguer per part de la propietat del bloc Sant Agustí del districte de Gràcia de Barcelona, el desnonament del qual s'ha ajornat aquest dimecres, i que podrien implicar sancions.
"Iniciem tot un seguit d'inspeccions, que continuaran, on hem pogut detectar incompliments i per tant podem incoar expedients sancionadors per la no aplicació del topall de lloguer en el lloguer d'habitacions", ha dit en una entrevista a Ser Catalunya recollida per Europa Press.
Ha explicat que, en aplicació del règim sancionador en vigor des del desembre amb la regulació dels lloguers de temporada i d'habitacions, aquests incompliments es poden considerar faltes greus: "No són sancions menors. El màxim serien 900.000 euros, però el mínims 90.000".
Paneque ha afegit que aquest és "el marge d'actuació" que té el Govern, i que no tenen una voluntat sancionadora, sinó que es respecti la llei i que l'habitatge sigui per a un ús preferiblement residencial, i ha desitjat que el desnonament no es produeixi finalment.
En cas que la propietat mantingui la voluntat de fer-hi 'colivings' i llogar les habitacions per fins a 950 euros, la consellera ha respost que si continuen incomplint la normativa, l'executiu insistirà a "continuar sancionant aquest tipus de comportaments".
INSPECTORS
En aquest moment a Catalunya hi ha oberts 483 expedients amb diligències prèvies per incompliment de la llei d'habitatge, 22 dels quals han estat incoats i s'estan determinant les sancions corresponents, segons ha detallat Paneque.
"Són les eines que tenim, les apliquem, les continuarem aplicant, i el missatge per part del Govern ha de ser clar: els pisos han de ser perquè hi visquin les famílies. No ha de ser un bé que dobli una rendibilitat determinada", ha resolt.