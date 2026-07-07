Paneque aposta per implantar la vinyeta a l'AP-7 i per no tornar "de nou" als peatges

David Zorrakino - Europa Press
BARCELONA 7 jul. (EUROPA PRESS) -
La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica i portaveu de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha optat per la implantació a l'AP-7 d'un sistema de pagament per ús: "Aniríem més a un model de pagament per ús, de vinyeta, que no pas la implantació, de nou, de peatges".
En la roda de premsa posterior al Consell Executiu d'aquest dimarts, ha aplaudit que s'obri el debat sobre aquesta qüestió després de la reflexió que va fer la setmana passada el president, Salvador Illa, però ha recordat que la Generalitat no és el titular de la carretera.
Ha dit que és un debat que volen tenir amb "tots els agents implicats" i ha demanat als grups parlamentaris orientar la reflexió des de la serenor i el rigor per a la millora de la mobilitat i seguretat d'aquesta via i d'altres vies d'alta capacitat de Catalunya.