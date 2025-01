Paneque aposta per la continuïtat de Sánchez i insta Junts a explicar si no ho comparteix

BARCELONA 14 gen. (EUROPA PRESS) -

La consellera i portaveu de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha defensat l'estabilitat i continuïtat del govern de Pedro Sánchez i ha sostingut, en referència implícita a Junts: "Nosaltres n'estem convençuts. Qui no ho estigui, que ho expliqui i que ho argumenti".

Ho ha dit en una roda de premsa després del Consell Executiu d'aquest dimarts, en preguntar-li per les paraules del secretari general de Junts, Jordi Turull, que ha advertit el PSOE que prendran decisions que "no agradaran" si s'oposen a tramitar la iniciativa perquè Sánchez se sotmeti a una qüestió de confiança.

"Si no ho tramiten vol dir que no es veuen capaços de restablir la confiança. Si no compleixen i no es veuen capaços de restablir aquesta confiança cal prendre decisions que li puc assegurar que no agradaran al PSOE", ha dit Turull.

COL·LABORACIÓ I ESTABILITAT

En aquest sentit, Paneque ha assegurat que el Govern aposta per "tot allò que pugui anar en la via de la col·laboració, de l'estabilitat i de poder desenvolupar polítiques que ajudin a avançar des de Catalunya".

"En un entorn d'inestabilitat i d'incertesa com el que estem vivint en l'entorn europeu i mundial, el que Catalunya necessita són entorns d'estabilitat i, en aquest sentit, l'estabilitat i la continuïtat del govern de Pedro Sánchez", ha conclòs la portaveu.