Paneque apel·la al "coneixement tècnic" i al recurs del MNAC sobre els murals de Sixena (Osca)

BARCELONA 14 abr. (EUROPA PRESS) -
La consellera de Territori i portaveu de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha traslladat el suport del Govern al Museu Nacional d'Art de Catalunya, al "coneixement tècnic" dels conservadors i especialistes i al recurs que està preparant contra la sentència que escurça el període de devolució de les pintures murals a Sixena (Osca).
"Hem volgut atendre el criteri dels tècnics, que tenen la formació i el coneixement en aquesta qüestió. Hi ha una sentència judicial, hi ha aquest període de presentació de recurs, i ens basarem, com fins ara, en el coneixement tècnic dels conservadors i els especialistes", ha dit en una roda de premsa aquest dimarts després del Consell Executiu.
Preguntada per la posició del ministre de Cultura, Ernest Urtasun, ha dit que en diferents manifestacions ha traslladat una posició com la del Govern: "Sempre tenint en compte els informes tècnics dels especialistes sobre si es recomana o no la mobilitat d'una obra en concret", ha dit, també en referència implícita al trasllat del 'Guernica'.