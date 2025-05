Paneque apel·la als "compromisos" amb el sector turístic després del recurs de Junts al CGE

BARCELONA 20 maig (EUROPA PRESS) -

La portaveu de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha demanat recordar els "compromisos" que s'han adquirit amb el sector turístic, després que Junts hagi presentat un recurs al Consell de Garanties Estatutàries (CGE) sobre el segon decret per posposar l'entrada en vigor de la taxa turística.

"Des del Govern tenim el compromís amb el sector que l'aplicació pugui ser, un cop tramitada la taxa, com a projecte de llei. Recordar també els compromisos que tots tenim amb el sector i també els acords parlamentaris", ha afirmat en una roda de premsa després del Consell Executiu d'aquest dimarts.

Paneque ha recordat que els informes no són vinculants, però ha assegurat que l'executiu analitzarà el que contingui l'informe i que posteriorment prendrà la decisió que consideri adequada: "Estem parlant de futuribles actuacions, però el compromís de marcar un entorn de seguretat jurídica és evident per part del Govern".

El Govern pretenia convalidar el decret en el pròxim ple del Parlament, però el recurs davant el CGE, que té un mes per emetre el seu informe, pot endarrerir la votació: "No podem saber exactament quin dia serà, i per això recordava els compromisos, que almenys té el Govern, amb el propi sector i amb els usos parlamentaris".

Sobre la decisió de Junts, ha sostingut que estan "en el seu dret a fer-ho", però que l'executiu intentarà ser tan àgil com sigui possible, textualment, per compensar la inseguretat jurídica que es va crear en el seu moment.