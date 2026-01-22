Paneque anuncia que Rodalies es restablirà després de les revisions "extraordinàries" sense concretar data

BARCELONA 22 gen. (EUROPA PRESS) -
La consellera de Territori de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha anunciat noves "revisions extraordinàries" del sistema de Rodalies a partir d'aquest dijous a la tarda, i quan aquestes inspeccions certifiquin el bon funcionament de la línia, la infraestructura ferroviària tornarà a la normalitat gradualment, tot i que no ha precisat la data en què el servei es reprendrà.
Així ho ha dit en una roda de premsa aquest dijous a la tarda després de sis hores de reunió entre el personal d'Adif, Renfe i els sindicats de maquinistes ferroviaris, la qual ha permès "desbloquejar" la situació de més de 36 hores sense trens de Rodalies a Catalunya.
Paneque ha assegurat que l'acord assolit contempla 13 equips que exerceixen des d'aquest dijous a la tarda exploracions a cadascuna de les línies de Rodalies, i a mesura que se certifiqui la revisió, els trens començaran a circular: "A la llum d'aquests resultats es reprendrà el servei", ha afirmat la consellera.