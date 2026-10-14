Paneque anuncia que el reglament de la llei de ports s'aprovarà "al llarg del 2027"

Conde (Saló Nàutic) defensa "donar més internacionalitat" a l'esdeveniment després de 63 edicions
BARCELONA, 14 (EUROPA PRESS) La consellera de Territori del Govern, Sílvia Paneque, ha anunciat aquest dimecres que el reglament de desplegament de la llei de ports de la Generalitat se sotmetrà a exposició pública en les pròximes setmanes i que s'aprovarà "al llarg del 2027".
Paneque ha detallat durant la inauguració de la 63a edició del Saló Nàutic de Barcelona al Port Vell que el reglament contemplarà l'existència d'"un nombre raonable" d'amarraments per a la nàutica popular i promourà progressivament les embarcacions amb menys emissions, a banda de les escoles de vela i els clubs nàutics.
L'acte inaugural també ha comptat amb les intervencions del president del Saló Nàutic, Luis Conde, i del president de Fira de Barcelona, Pau Relat, a més de la presència d'autoritats com el secretari de Mobilitat del Govern, Manel Nadal, i el vicepresident de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) i expresident del Port de Barcelona, Damià Calvet.
EFICIÈNCIA ENERGÈTICA
El reglament, a més, inclourà una aposta per "avançar en l'electrificació", millorar l'eficiència energètica, la gestió de l'aigua i del medi marí, i adaptar les instal·lacions portuàries als impactes negatius provocats pel canvi climàtic.
Finalment, la consellera ha remarcat que el text contemplarà la modernització del sistema portuari, que és "una feina compartida amb els concessionaris, amb els operadors, amb els clubs, amb les empreses, amb les entitats del sector".
"La Generalitat ha d'exercir aquest paper de planificador, de desplegar aquestes eines, d'ordenar, de facilitar l'activitat i oferir seguretat jurídica a les inversions que han d'arribar", ha afegit.
"MÉS INTERNACIONALITAT" EN EL SALÓ
Per la seva banda, el president del Saló Nàutic, Luis Conde, ha defensat "donar més internacionalitat" a l'esdeveniment, que el 2026 se celebra del 14 al 18 d'octubre amb 170 expositors i 200 embarcacions.
Malgrat això, Conde ha defensat que el Saló és l'esdeveniment més gran d'aquesta mena a Espanya i un dels principals d'Europa, i ha remarcat que l'edició d'aquest any compta amb novetats i "marques d'altíssima qualitat".
"El resultat d'aquest saló nàutic és el resultat d'un pla estratègic que vam dissenyar gràcies a la Copa Amèrica", ha dit el president en referència a la impossibilitat de celebrar-lo el 2024 a causa de la competició, cosa que va portar els organitzadors a aprofitar per escoltar les demandes dels expositors i planificar millor les edicions futures.
En aquest sentit, Conde ha afirmat que el saló no pot ser igual que fa 10 anys, i ha reconegut que la primera edició en la qual es va aplicar aquest pla, la del 2025, va tenir "bastants errors" que ha confiat esmenar aquest any.
TOP 5 DELS SALONS NÀUTICS EUROPEUS
El president de Fira de Barcelona, Pau Relat, ha posat en valor que l'esdeveniment s'ha situat en "el top 5 dels salons nàutics europeus", tot i que també ha remarcat la voluntat de guanyar internacionalització com una prioritat per guanyar posicions en aquesta classificació.
"Per nosaltres és una plataforma que projecta no només el Port, no només la nàutica, sinó que projecta la ciutat", ha afegit Relat en referència al Saló, que a parer seu reforça el paper de la ciutat amfitriona com a capital del Mediterrani i punt de trobada.
Relat ha opinat que l'esdeveniment és un "exemple clar del que representa Fira de Barcelona", per la seva capacitat de fer de motor del progrés econòmic i social de Catalunya.