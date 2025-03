Paneque anuncia més recursos humans en Adif i Renfe i la creació d'una oficina tècnica

BARCELONA 9 març (EUROPA PRESS) -

La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, ha anunciat l'acord amb el Ministeri de Transports per dotar de més recursos humans tant els efectius d'Adif com els centres d'operacions de Renfe, a més d'accions per a la millora de la gestió de les diferents obres en curs i la finalització d'aquestes a Roda de Berà (Tarragona) i la Sagrera de Barcelona.

Ho ha dit en una atenció als mitjans després de la reunió amb els dirigents de les companyies i el Ministeri de Transports, en la qual també ha comunicat la creació d'una oficina tècnica a Barcelona per a la direcció i seguiment de les obres a la xarxa ferroviària, que els permetrà treballar alhora i de manera coordinada amb Renfe i Adif perquè les incidències siguin "mínimes".

Paneque ha explicat que durant la reunió han fet una diagnosi de les causes de les incidències d'aquesta setmana en una xarxa de Rodalies "que ha patit durant molts anys una sèrie de desinversions" i que, en la seva opinió, han trobat pitjor del que podien imaginar.

Ha afirmat que la reunió ha estat "intensa i profitosa" i que el diagnòstic els ha portat a concloure que el sistema de Rodalies és, en les seves paraules, altament deficient en infraestructures, i ha dit que des de 2010 la Generalitat de Catalunya és titular d'aquest servei, però que no ha estat fins a fa dos anys quan, al seu judici, s'han començat a posar sobre la taula inversions necessàries.

ACORDS

Segons un comunicat d'Adif, durant la reunió s'han pactat fins a deu acords per millorar el servei i la infrestructura de la xarxa ferroviària a Catalunya, com intensificar els treballs d'inspecció d'aquestes infraestructures i seguir treballant en el marc del grup de treball de redacció del Pla de Rodalies de Catalunya 2025-2030 per completar la definició de noves inversions i les prioritats de les actuacions.

A més, Adif accelerarà els processos de selecció de personal actualment en desenvolupament per cobrir al més aviat possible les vacants en posicions tècniques i es reforçaran els centres d'informació i gestió de Renfe, així com el personal destinat a l'atenció immediata a les persones usuàries en cas d'incidència i informació a la ciutadania.

També es comunicarà a la Generalitat les actuacions que comportin afectacions als usuaris amb una antelació de 6 mesos per poder establir les mesures d'informació als usuaris, mentre que en aquelles obres que hagin requerit un tall del servei de més d'una setmana, no es produirà l'activitat amb passatgers sense haver tingut un període de marxa blanca.

Les obres de manteniment nocturn es produiran amb una hora d'antelació a l'operació de serveis comercials i s'establiran reunions semestrals amb les diferents plataformes d'usuaris i de defensa del transport amb ferrocarril, així com s'incrementaran les reunions periòdiques per fer seguiment de les actuacions dutes a terme a Catalunya per millorar el sistema ferroviari.